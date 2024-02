Esbjergs håndboldkvinder hædret

Holdet har to gange i kalenderåret formåede at vinde den hjemlige pokalturnering. Desuden sikrede klubben sig det danske mesterskab i suveræn stil med to sejre over Odense Håndbold i de afsluttende finaler.

Det var klubbens fjerde mesterskab i historien – og for andet år i træk blev det til en plads i det allerfineste selskab, da det igen lykkedes for Team Esbjerg at kvalificere sig til Final4 i den fornemste af de europæiske klubturneringer, Champions League.

Derfor var der ingen tvivl om, at holdet skulle have idrætsprisen, lød det fra bedømmelsesudvalget bestående af borgmester Jesper Frost Rasmussen, Esbjerg Idrætsråd og en repræsentant for byens medier, sportsjournalist Chris Uldahl Pedersen.

Om klubbens betydning for byen siger borgmesteren:

- Team Esbjerg er helt klart en vigtig del af byens brand, både med positiv omtale af Esbjerg og ikke mindst den enorme stolthed, klubben skaber i byen. De er et samtaleemne i mange sammenhænge, også når jeg kommer rundt i landet. Jeg er i mange netværk, blandt andre også med borgmestrene i Odense, Ikast-Brande og andre håndboldbyer, og det er rart altid at have overhånden, når vi snakker håndbold, siger Jesper Frost Rasmussen.