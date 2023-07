Esbjergs politikere må ikke længere tage imod gratis billetter

Dermed gør Esbjerg Kommune op med en ordning, hvor lokalpolitikere i mere end 25 år har fået tilbudt et facilitetskort fra Sport og Event Park. De driver idrætsfaciliteterne i Esbjerg.

Beslutningen kommer, efter at Folketingets Ombudsmand i midten af juni meddelte, at politikere i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune ikke må tage imod årskort til Tivoli.

Udviklingen i Esbjerg Kommune er da også "en helt naturlig konsekvens" af ombudsmandens vurdering af Tivoli-ordningen. Det siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) til DR.

- Jeg tror, at det har overrasket alle, at ordninger a la det her ikke er lovligt. Det er jo ikke noget, nogen har gjort for at give særlige goder.