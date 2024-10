Esbjergs spildevand skal tjekkes for opioider

- Jeg tænker på dem hver gang og bliver stolt over, det jeg gør. Jeg ved, de ville give mig et skulderklap, hvis de kunne, siger Kirsten Brigsted.

Alt emmer af liv og glade dage, når Kirsten Brigsted sætter gang i dansefødderne. Baggrunden for de mange dansetrin er dog med et større formål - hun vil være med til at knække cancer.

I uge 43 er der et stort fokus på at samle ind til Kræftens Bekæmpelse, men for hende fylder mange af årets uger.

Et sidste løfte

Hun brænder for at afholde arrangementer for det gode formål, men det er også for at ære sine forældre. De fik kronisk og akut leukæmi, og selvom de troede, at de ville blive helbredt, lykkedes det ikke.

Hun mistede derfor begge sine forældre med et halvt års mellemrum, for ni år siden.

- Jeg ved ikke, hvordan vi kom igennem det, fordi det gør man bare. Der var ikke noget valg, for vi kunne ikke sige, at det ville vi ikke. Så vi kæmpede bare med alt, hvad vi havde lært og var der for dem, alt det vi kunne, siger hun.