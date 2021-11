Esbjergs tidligere træner fyret fra sin nye klub efter tre måneder

Den efterfølgende måned fik han så nyt trænerjob i Türkgücü München, men samarbejdet holdt blot i to måneder.

Søndag tabte holdet den fjerde ligakamp i træk, og så blev det altså for meget for ledelsen.

Holdet er dumpet ned på 16.-pladsen blot to point over nedrykningsstregen.

Det ligner unægteligt resultaterne fra tiden i Esbjerg, som han også afleverede som bundklub i 1. division.

Her havde flere spillere beklaget sig over tyskerens metoder, og i slutningen af juli sendte 21 spillere fra Esbjergs førsteholdstrup et åbent brev, hvor de udtrykte "stærk mistillid" til Hyballa og kom med flere eksempler på hårdhændede og upassende arbejdsmetoder.