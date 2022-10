Esbjergværket skal afhjælpe energikrise

Esbjergværket er et af tre kraftværker, som skal hjælpe danskerne gennem energikrisen. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Energistyrelsen.

Det var ellers planen, at Esbjergværkets kulfyrede blok 3 skulle tages permanent ud af drift den 1. april 2023. Men det udskydes altså på grund af den energikrise, landet er ramt af.



I pressemeddelelsen skriver Energistyrelsen, at den nu påbegynder en genbehandling af tre konkrete sager om lukning af danske kraftværker. Lukningerne har været et led i den grønne omstilling af elsektoren, men grundet øget risiko for strømafbrud genbesøger Energistyrelsen sagerne, lyder det.

Ud over Esbjergværket bliver også Studstrupværket nord for Århus og Kyndbyværket i Nordsjælland taget i brug under energikrisen.