Når de unge er færdiguddannede, er der stor efterspørgsel på dem på arbejdsmarkedet.

En af de virksomheder, som gerne vil have fat i de unge fra Georg Stage, er Esvagt i Esbjerg, som også inviterer de 63 unge på besøg, mens de ligger til kaj i Esbjerg.



- Vi har ligesom mange andre brug for arbejdskraft og unge mennesker, der kan komme ombord på et skib, fortæller Tina Halkjær Nielsen, der er ansvarlig for rekruttering hos virksomheden Esvagt, der leverer sikkerhed og support til søs.