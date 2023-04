Et akademi til gavn for alle

Men, med den nye tilgang, vil Esbjerg Sygehus forsøge at uddanne læger og sygeplejersker til at modtage patienter og lave en udredning med det samme. På den måde sparer personalet tid, samtidig med at fagfolkene i højere grad undgår at sende patienter til de forkerte afdelinger.

Akutmedicin er først blevet til et speciale i 2017, men for Ulf Hørlyk, Cheflæge på Esbjerg Sygehus, så er det vigtigere end nogensinde at sikre at der altid er en læge og en sygeplejerske, med speciale i modtagelse klar, når der bringes akut syge til sygehuset.



Rekruttering

Det kræver dog, at nyudklækket læger og sygeplejersker søger mod Esbjerg Sygehus. Derfor har Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital, spurgt læger og sygeplejerske, hvad der skal for at de vælger Esbjerg Sygehus som arbejdsplads.