Et feriejob i tre uger blev til 40 år

Herman Salling kom forbi

Mona Markvart blev ansat i en tid, hvor grundlæggeren af Dansk Supermarked, Herman Salling, selv kom forbi de enkelte butikker for at sikre, at alt var i orden.

- Dengang holdt han blandt andet lørdagsmøder for alle chefer. Filosofien var, at hvis den ansatte på gulvet kunne arbejde om lørdagen, så kunne cheferne også. Det var noget, de ansatte havde respekt for, fortæller hun.