Mandag den 18. september snører Tina og 54 andre danskere vandrestøvlerne og vandrer 111 kilometer på Caminoen i Nordspanien for udsatte børn og unge.



- Jeg forventer, at jeg bliver sat på en prøve, og jeg forventer, at der kommer til at være nogle forhindringer, som jeg skal over rent personligt. Altså at presse mig selv. Men jeg glæder mig til at være en del af det fællesskab mellem os, der skal gå i BørneTelefonens tjeneste, siger Tina Poulsen.