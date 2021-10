Evakueret kvinde fra Syrien varetægtsfængslet i fire uger

Den 34-årige kvinde, der er hentet hjem fra Syrien, er efter et grundlovsforhør blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det har Retten i Esbjerg afgjort.

Kvinden er sigtet for fremme af terrorvirksomhed og for indrejse og ophold i et konfliktområde.



Hun er etnisk dansk og har fem børn i alderen to til 13 år gammel, men hertil har retten også bestemt, at kvinden ikke må se sine børn de næste fire uger, hvilket hun er 'meget ulykkelig over', forklarer hendes advokat Mette Grith Stage til TV 2.

- Det er ikke på grund af hende selv. Det er jo ikke fordi, at hun sidder og piber, fordi nogen skal have ondt af hende, men hun er meget ulykkelig over det af hensynet til sine børn, siger Mette Grith Stage.