Få besøgende gør museumsdirektør nervøs: - Tør gæsterne at komme?

Det var ikke mange gæster, der slog vejen forbi Vadehavscentret, da de genåbnede dørene for offentligheden tirsdag. Kun 46 besøgende - som altså ikke inkluderer de grupper, de plejer at have på besøg - gæstede museet i Vester Vedsted ved Ribe.

Personalet på Vadehavscentret har før genåbningen stillet sprit og afskærmning op og fjernet nogle borde i caféen for at skabe plads. Så ifølge direktøren er der gjort helt klar til at tage imod gæsterne. Men direktøren nærer en lille frygt for museets nære fremtid.

- Jeg er spændt på, hvordan folk vil tage imod genåbning af kulturstederne. Tør de komme? Føler de sig trygge? Vi har jo gjort alt, hvad vi kan for at gøre huset her trygt. Men det er gæsten, der frem for alt skal føle, at vi tager den her situation alvorligt, siger Klaus Melbye, der er direktør for Vadehavscentret, til TV SYD.

Tilliden skal genopbygges

Klaus Melbye frygter, at Vadehavscentret ikke får samme museumsaktivitet, som de plejer, og at økonomien ikke kan holdes oven vande.

- Jeg er nervøs for, om vi kommer ovenpå igen. Og derfor er det fuldstændig afgørende, at vi får den tillid opbygget hos vores gæster og vores grupper, fortæller direktøren.

Vadehavscentret har allerede tabt en million kroner, når hjælpepakkerne er fratrukket i regnestykket. Direktøren er derfor godt klar over, at omsætningen langt fra bliver som tidligere år.

- Vi ved jo allerede nu, at året ikke bliver et godt år. Vi har jo været heldige, i og med at vi har fået lønkompensation og hjælpepakker. Men når det er sagt, så ved vi godt, at vi ikke får den gode omsætning, som vi har haft de seneste tre år, siger Klaus Melbye til TV SYD.