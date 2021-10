Facebook køber, sælger og køber igen grund i Esbjerg til 277 millioner kroner

Facebook vender tilbage til Esbjerg og vil undersøge mulighederne for at bygge et datacenter i Andrup.



Tech-giganten har nemlig købt den 212 hektar store grund ved Andrup i Esbjerg tilbage for 277 millioner kroner.

Det skriver Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse.

- Jeg er meget glad for, at Facebook er tilbage i Esbjerg og nu igen undersøger mulighederne for at etablere datacenter i Andrup. Underskrivelsen af købskontrakten er bare den første milepæl i denne proces, udtaler Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen fra Venstre og tilføjer:

- Etableringen af et datacenter vil være fuldstændig i tråd med vores ambitioner om at blive en datahub, og samtidig vil opførelsen og driften af et nyt datacenter kunne tiltrække yderligere virksomheder på feltet til Esbjerg samt skabe synergier med vores nuværende virksomheder, siger Jesper Frost Rasmussen.