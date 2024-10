Facebook-kommentar har ført til tiltale for terrorbilligelse

En 29-årig kvinde fra Esbjerg er blevet tiltalt for billigelse af terror på grund af en kommentar, hun skrev til et opslag på Facebook fra Ekstra Bladet.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

På dagen for den palæstinensiske militante bevægelse Hamas' angreb på Israel sidste har hun ifølge politiet billiget angrebet i en tråd på Ekstra Bladets Facebook-side.

Opslaget handlede om angrebet på Israel.

Politi: Vær varsom

Hvad kvinden har skrevet, fremgår ikke af pressemeddelelsen.

- Sagen er en påmindelse om, at det er strafbart offentligt at udtrykke billigelse af en terrorhandling på internettet, i medierne eller i det offentlige rum, og at sådanne kommentarer vil blive retsforfulgt, siger anklager Holger Refslund fra anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi i pressemeddelelsen.

- Derfor skal man være varsom med, hvad man skriver på de sociale medier, selv om man sidder bag en skærm, og kommentaren ikke direkte er rettet mod en eller flere personer.

Anklagemyndigheden vil gå efter en fængselsstraf.

Fængsel for kommentar

Bliver den 29-årige kvinde fundet skyldig i terrorbilligelse, bliver hun ikke den første til at få en sådan dom i kølvandet på Hamas' angreb på Israel for over et år siden.

I juni blev en 60-årig mand eksempelvis idømt fem måneders ubetinget fængsel for at have omtalt Hamas' angreb 7. oktober som et "super angreb" i et interview med B.T.

Statsadvokaten i København, som er den anklagemyndighed, der løbende får forelagt sagerne og vurderer, om de skal i retten, oplyste i august, at politiet på landsplan havde fået omkring 150 anmeldelser om borgere, der har udtrykt sympati for angrebet.

Sagen mod den 29-årige kvinde kommer for Retten i Esbjerg.