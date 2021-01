Fæl lugt i Ribe efter strømsvigt

Borgere i Ribe er onsdag morgen vågnet til en fæl lugt.

Det skyldes, at der i løbet af natten har været strømsvigt ved 1.420 husstande inklusive biogasanlægget i byen.

- Hvis du lige er stået op og tænker, at det lugter af l..., så er den god nok. Der har været strømsvigt ved Ribe Biogas-anlæg i løbet af natten, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Strømafbrydelsen indtraf ved kl. 02.30 i nat, og Ribe Biogas oplyser til TV SYD, at de snart er oppe at køre igen. Elnetselskabet N1 oplyser onsdag morgen, at alle hustande atter har strøm.

Årsag efterforskes

Det vides ikke umiddelbart, hvad strømsvigtet skyldes.

Biogas er en blanding af gasserne metan og kuldioxid.

Det produceres ved, at husdyrgødning og andet organisk affald fra industri eller husholdninger pumpes ind i iltfrie reaktorer, hvor det opvarmes, skriver anlægget på sin hjemmeside.

Ribe Biogas ligger nord for byen på Koldingvej.