Fængselsbetjente bliver uddannet i Esbjerg fra næste år

I januar sætter de første elever sig til rette på skolebænken på VUC Vest for at uddanne sig til fængselsbetjent og værkmester i kriminalforsorgens nye uddannelsescenter i Esbjerg.

Det nye uddannelsescenter bliver en pop-up-afdeling, der fungerer i tre måneder for så at rykke videre til en anden by. Der vil være op mod 25 elever i klassen, men der vil blive optaget flere, hvis interessen er endnu større.