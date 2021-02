Færdselsstyrelsen i Ribe vokser med 50-70 medarbejdere

Ud over styrelsens landskontor i Ribe kommer Færdselsstyrelsen til at bestå af en række køreprøvecentre fordelt over hele landet, så mulighederne for at gå til køreprøve lokalt bliver fastholdt.

Kørekortadministrationen har hidtil haft til huse i Politiets Administrative Center (PAC) i Holstebro. Som en del af Færdselsstyrelsen vil Kørekortadministrationen forblive i Holstebroområdet.