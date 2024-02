Fagbevægelsen forlader business Esbjerg

Business Esbjergs mission er at skabe bedre betingelser for at drive virksomhed og arbejde i Esbjerg og Fanø kommuner. Herunder at få flere faglærte arbejdere til de i øjeblikket cirka 900 virksomheder, der er medlem i foreningen.



Fagbevægelsen har valgt at forlade foreningen, da de ikke mener, de kan arbejde for at skaffe faglært arbejdskraft til virksomheder, der ikke har overenskomst.

- Den opstår jo, når man også har virksomheder uden overenskomst involveret. Det betyder, at jeg, der er betalt af de faglige organisationers medlemmer, reelt sidder og udfører et stykke arbejde for at skaffe arbejdskraft til virksomheder, der ikke har overenskomst. Jeg sidder dermed og servicerer ikke-medlemmer, og FH Sydvestjylland skal først og fremmest varetage fagforeningsmedlemmernes interesse. Vi har flere gange stået i sådan et dilemma, og det vil fortsat give konflikter. Derfor har vi valgt at træde ud, siger formand for FH Sydvestjylland, Brian Lyst, til JydskeVestkysten.