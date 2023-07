Fagboss jubler over milliarder til Esbjerg Havn

- Det er et kæmpemæssigt trin fremad for Esbjerg Havn, og jeg forventer også, at det bliver et nyt eksporteventyr for Esbjerg. Det er en revolutionerende og meget betydningsfuld aftale, da man både har offentlig og privat penge fra en offentligt ejet havn og 3F'ernes pensionsmidler. Jeg må bare sige, at jeg har svært ved at finde noget negativt i aftalen, siger Ole Krohn.

Den nye aftale bliver nyeste skud på stammen i en grøn omstilling i Esbjerg, der ønsker at være et knudepunkt for grønne energikilder. Derfor er det også helt naturligt, ifølge Ole Krohn, at man forsøger på at levere i den nye retning, som man skal leve af i fremtiden.