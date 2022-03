Fagforening vil have tidligere Esbjergspiller ud af Rusland straks

Det betyder, at de berørte spillere potentielt først vil være fri til at rejse ud af Rusland fredag 11. marts, og det er for længe at vente, mener Spillerforeningens direktør, Michael Sahl Hansen.

- Det giver ingen mening fra et spillerperspektiv, at spillerne skal vente til den 11. marts, hvis de ønsker at komme ud nu og her.

- Transportmulighederne ud af Rusland indskrænkes dag for dag, og derfor mener vi, at spillerne skulle have mulighed for at rejse straks uden forudgående aftale.

- Der kan komme et voldsomt stort pres på spillerne i de kommende dage, hvis der er klubber, der vil forsøge at modarbejde en suspendering af kontrakter, siger Michael Sahl Hansen i en pressemeddelelse.