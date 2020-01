Fagforeninger: Esbjerg Kommune kan ikke bare indføre firedages arbejdsuge

Aftalen er ikke endelig. Men indtil videre vides det, at medarbejderne skal arbejde 35 timer fordelt på fire dage og får to timers kompetenceudvikling om ugen. Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD

Esbjerg Kommunes idé med en firedages arbejdsuge ser ud til at få det svært.

- Det er ikke noget et byråd bare kan beslutte. Det er noget, der indgås i overenskomsten, siger Lene Roed, der er formand for HK Kommunal Sydjylland til TV SYD.

Hun henviser til, at der i HK’s overenskomst står ”Arbejdstiden placeres som hovedregel på ugens fem første hverdage” i paragraf 16 stk. 2. Dermed kan kommunen ikke gå ind og budgettere med en firedages arbejdsuge, før de har talt med fagforeningerne.

Esbjerg Kommune har valgt at indføre en firedages arbejdsuge for alle deres administrative medarbejdere fra januar 2022, som forventes at give en besparelse på 3,5 mio. kr. En besparelse, som er vedtaget af 27 ud af byrådet 31 medlemmer og er skrevet ind i budgettet for 2022.

Det kan de ikke bare gøre, lyder det fra formanden for HK. Og hun bakkes op af formanden for Dansk Socialrådgiverforening.

- De må vedtage alle de besparelser, de vil, men de kan ikke ændre på arbejdsmarkedets spilleregler, siger Anne Jørgensen, formand for Dansk Socialrådgiverforening i Region Syd.

Kommunen kan ikke trumfe overenskomsten

Begge formænd påpeger, at kommunen sagtens kan vedtage besparelser. Men problemet ligger i, at byrådet går ind og definerer, hvordan besparelsen skal udmyndiges – her i en firedages arbejdsuge. Det er overenskomststridigt. Men den udlægning afviser Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

- Det mener jeg ikke, det er. Det handler om, at vi gerne vil igangsætte en proces. Og den håber jeg, at fagforeningerne vil gå positivt ind i, siger Jesper Frost Rasmussen til TV SYD.

Men skal man tro de to formænds ord, er der ikke noget, der tyder på, at det bliver en positiv forhandling.

Skal indgå aftale med en pistol for panden

Lene Roed fra HK kritiserer kommunens fremgang for at være urimelig, da forudsætningen for at lande en aftale er, at der skal spares 3,5 mio. kr.

- Vi skal nu til at indgå en aftale med en pistol for panden. Det er ikke min opgave at redde et givent budget. Hvad sker der, hvis ikke vi går med i aftalen? Siger Lene Roed fra HK.

Fra kommunens side, er der lagt op til en frivillig ordning, hvor medarbejderne kan vælge, om de ønsker at gå ned på en firedages arbejdsuge – eller beholde deres almindelige femdages uge. Noget, der tiltaler Anette Bøhlers meget, som er ansat i Jobcenteret i Esbjerg og bliver omfattet af ordningen.

Allerede på nuværende tidspunkt findes en lignende ordning i Odsherred Kommune. Her fik medarbejderne også valget om en fire eller fem dages arbejdsuge. 292 ud af 300 medarbejdere takkede ja til ordningen.

Pisker I ikke lidt en stemning op omkring det her, når der er lagt op til en frivillig ordning?

- Nej, vi indgår ikke aftaler, hvor der foreligger en trussel om, at det har konsekvenser, hvis ikke man går med, siger Lene Roed, formand for HK Kommunal Sydjylland til TV SYD.

- Det kan lyde tiltalende. Men man skal bare huske på, at når de har gjort det med succes i det private, så er de også gået ned på en 30 timers arbejdsuge mod de 37, der fortsat er tale om her, siger Anne Jørgensen, Formand for Dansk Socialrådgiverforening i Region Syd.

Desuden henviser begge formænd til ”Den danske model”.

Den danske model: Er en betegnelse for det danske arbejdsmarkeds organisering, hvor et centralt element er de frivillige aftaler, der indgås mellemarbejdsgiverforeninger og fagforeninger. Se mere

Borgmester Jesper Frost mener dog ikke, at der er tale om en rygende pistol.

- Vi får forelagt et oplæg, når processen er kørt til ende, og hvis ikke der er en besparelse på 3,5 mio. kr, så må vi se, om vi kan justere på budgettet eller undlade at indføre, det som det var tænkt, siger Jesper Frost.

Parterne mødes på onsdag for at drøfte situationen.