Fagforeningsboss: - Der er stadig vigtige sager at kæmpe for

Hennings røde hjerte

Den nye formand kommer fra Esbjerg, er 50 år og har en lang karriere bag sig i 3F. Han har været forbundssekretær, afdelingsformand, A-kasseleder og tillidsrepræsentant. Og det er med ærefrygt, at han indtager den fornemme talerstol i dag.

- Der er stadig vigtige sager at kæmpe for. Lige nu er fokus på den ulykkelige situation, der er i Ukraine og som har medført, at vores regering vil hæve vores forsvarsudgifter med 18 milliarder kroner. Her er det vigtigt at sikre, at det ikke sker på bekostning af vores medlemmer, som er blandt dem, der har allermindst at stå imod med, siger han og fortsætter:

- Vi må ikke vende den tunge ende nedad. Der er mange andre her i samfundet, der har bedre råd til at hjælpe med at betale udgiften, så vi ikke ender med at klippe en skaldet.

3F classic

Den nye formand skal i alt holde seks taler, og et andet centralt og gennemgående emne vil være dagpengeområdet. Her vil den nye formand videreføre arbejdet med at løfte dagpengene fra regeringens reformudspil ”Danmark kan mere”.

- Vores medlemmer arbejder ofte under korte ansættelser og korte kontrakter, og de har et arbejdsliv, der er præget af perioder med arbejdsløshed. De skal sikres bedst muligt, så vi sikrer et løft til alle vores medlemmer, lyder det fra formanden.