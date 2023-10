Eftersøgningen er blevet godkendt af politiet, men der er enkelte begrænsninger.

Eftersøgningen kommer alene til at foregå i trafikerede områder inde i byen. Det betyder også grønne områder ikke må eftersøges, da politiets hunde først skal have mulighed for at søge her, så eventuelle spor ikke ødelægges.

Det betyder, at eftersøgningen blandt andet vil finde sted i gågaden i Esbjerg, sidegader og på havnen.

Stopper ikke med at lede

Eftersøgningen tager dog udgangspunkt ved Broen, hvor folk opfordres til at møde op klokken 16:30.

- Det ligner ikke Jashmin ikke at have kontakt til nogle. Hun har et rigtig tæt forhold til sin mor, og de er altid i kontakt. Det er også det, der gør det meget bekymrende, siger onklen.