Familier lever i frygt for næste regning: - Det her liv føles som et fængsel

Ud af otte børn bor kun den yngste datter hjemme, men når familien er nødt til at tænde stearinlys, udskifte en varm radiator med tæpper og vaske tøj sent om aftenen, når prisen på el er lavest, så føles de fire vægge ikke længere som et hjem.

- Vi bruger lejligheden som et telt, for vi har ikke råd til andet, siger Mohamed Ziad El-Moghrabi og fortæller, at han fik et chok, da han så den seneste elregning.