Fans i hundredvis fejrede de danske mestre

Den danske landsholdspiller Kathrine Heindahl har nu været med til at fejre to af slagsen. Denne gang var der dog mere at fejre end blot et mesterskab.

- Det er det, vi knokler for i 10 måneder om året. Vi kæmper for at stå øverst på podiet, og det lykkedes i både pokalturneringen og i den danske liga. At vi så samtidig tager et step op i Champions League, det betyder rigtig meget, siger hun.