Fans var til snigpremiere på ny EfB-serie: Mange af os tabte kæben

Tabte kæben

Steffen Kristensen var en af de EfB-fans, der var med mandag aften, og han havde set frem til serien.

- Det har jo været en emotionel tur af de helt store, hvor man hele tiden tænkte, om man kunne stole på, hvad Ekstra Bladet og Ugeavisen skrev. Så det var uhyre interessant at se, hvad de går igennem, siger han og fortsætter:

- I første afsnit tabte mange af os kæben. Jeg vidste næsten ikke, hvad jeg skulle sige. Det tog helt pusten fra mig at se første afsnit. Det er fodbold, og det er følelser.

Det menneskelige aspekt

Steffen Kristensen var formand for EfBs fanklub Blue Knights, indtil den blev nedlagt tidligere på året. Han har fulgt klubben i cirka 25 år og kender meget af historien om sidste sæson. Men det gør ifølge ham ikke serien mindre spændende.



- Jeg ved jo, hvordan det ender, men det er stadig interessant at se det menneskelige aspekt og se spillernes reaktion i serien, fortæller han.

"Esbjerg fB: Love it or leave it" får premiere på torsdag på TV SYD PLAY, hvor de første tre afsnit kan ses. Og Steffen Kristensen glæder sig til at se mere.



- Nu skal det bare blive torsdag. Det er lige før, at jeg står op efter det, siger han.