Fartbølle dømt: Kørte med overvægt på løbehjul

Det kommer til at koste en ung mand fra Esbjerg kassen, at han drønede af sted på sit el-løbehjul. Betjente fik nemlig øje på fartbøllen. Og så tog begivenhederne for alvor fart, skriver Newsbreak.dk.

Nu er den 20-årig mand i Retten i Esbjerg idømt en bøde på 1400 kroner for blandt andet at køre for stærkt.

Han har samtidig fået konfiskeret el-løbehjulet til en værdi af 12.000 kroner.

Politiet havde målt, at den 20-årige mand racede afsted med hele 60 km/t på sit el-løbehjul. Den tilladte hastighed på et el-løbehjul er nemlig kun er 20 km/t.

Større batteri

Løbehjulet var ændret med blandt andet et større batteri. Løbehjulet må i sig selv kun veje 25 kilo. Ændringerne, der fik løbehjulet til at køre væsentlig stærkere, fik vægten op på 30 kilo.

Det betød, at manden ikke kun kørte for stærkt - men også med overvægt.

Anklagemyndigheden krævede derfor en dobbelt bøde på 2800 kroner, oplyser Newsbreak.dk.

Men dommeren vurderede, at en bøde på 1400 kroner var passende. Dommeren var dog enig med anklageren i, at el-løbehjulet til en værdi af 12.000 kroner skulle konfiskeres.