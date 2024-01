Omsætningen i de 50 restauranter, hvoraf tre ligger på Grønland og én på Færøerne, voksede med 27 procent sammenlignet med året før, hvor væksten lød på 25 procent.

- En gennemsnitlig omsætningsvækst på over 25 procent i et konkurrencepræget marked er for nuværende tilfredsstillende og et fint afsæt for 2024, siger administrerende direktør Jens Broch