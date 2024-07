FE mistænker spionage på Esbjerg Havn

Ikke nok med det, så skal man også være mellem 18 og 30 år for at deltage.

Man kan få halv pris på billetten, hvis man arbejder to dage for festivalen.

- Vi oplever, at folk synes, det er fedt at bidrage, og det er jo også tanken bag festivalen.

Det kalder de for tjanser, som kan bestå af at sortere skrald i 30 minutter eller stille morgenmaden frem.

Samtidig understreger Rasmus Holmer Lund, at fællesspisningen er frivillig at deltage i.

Hvad tænker I om, at man kun må deltage, hvis man er mellem 18-30 år?

- Der er så mange andre festivaler, som henvender sig til det ældre segment, så jeg synes kun, det er fedt, siger Thea Tiedt.

- Jeg har det på samme måde. Ødsted Festival føles som en stor spejderlejr, hvor det er på de unges præmisser, siger Maria Perez.

Det skræmmer heller ikke veninderne, at der er arbejdsopgaver inkluderet i billetten.

- Det er en fed måde at lære andre mennesker at kende på, siger Maria Perez, imens Thea Tiedt nikker.

Fra havefest til festival

En gruppe drenge skulle i 2020 på Smukfest, som desværre blev aflyst på grund af corona.

Da Rasmus Holmer Lund foreslog, at de kunne holde fest hjemme hos hans forældre, som bor på en gård lidt uden for Ødsted, rullede snebolden.

De afholdte en tre dage lang havefest på Rasmus Holmer Lunds forældres mark.

Og i 2021 oprettede de en bestyrelse og forvandlede havefesten til en helt ny festival, Ødsted Festival.

Rasmus Holmer Lunds forældre nyder at have alle de unge mennesker rendende, så længe de kan have den ene vinge af gården for dem selv.

- Vi spørger dem hvert år, om det er okay, at vi afholder festival igen i år, og de synes heldigvis, at det er hyggeligt, siger Rasmus Holmer Lund, og fortsætter:

- Mine forældre er virkelig rummelige.

Festivalen sælger omkring 400 billetter.

Du giver, du får

For at få festivalen på benene, er der forskellige fonde, som støtter det.

- Vi får jo ikke løn for at lave den her festival, derfor er vi nødt til at få noget økonomisk støtte. Og så er det virkelig vigtigt, at folk vil give en hånd med, og det er der heldigvis mange, der vil, fortæller Noah Solkær Lassen.