Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet afblæste alarmen klokken 8.21.

Overfaldsalarmens formål er at give lærerne et signal om, at de skal sikre eleverne i klasselokalerne samtidig med, at politiet får besked.

Elever og lærere blev derfor mødt af politiet, mens de var i klasselokalerne.

Forældre til eleverne på skolen vil få besked om hændelsen, og den vil blive snakket igennem på skolen.