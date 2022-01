Fem besætningsmedlemmer kørt på skadestuen efter røgskader

Der er søndag eftermiddag opstået brand i maskinrummet på et norsk skib, som ligger til kaj ved Esbjerg Havn.



Jens Mølgaard, indsatsleder ved Sydvestjysk Brandvæsen, oplyser, at de hurtigt har fået branden under kontrol ved brug af CAFS, som et et special slukningsudstyr.



Brandvæsenet er fortsat talstærkt til stede og ved endnu ikke hvornår aktionen er fuldstændig afsluttet.

Vagtchefen, Jens Mølgaard, fortæller yderligere, at fem besætningsmedlemmer på skibet er sendt til skadestuen for røgskader, som de skal tjekkes for. Besætningsmedlemmernes tilstand er dog stadig ukendt.

Hvordan branden er opstået vides endnu ikke.



Opdateres.