Fem personer blev onsdag aften sigtet for overtrædelse af forsamlingsforsbuddet og for overtrædelse af færdselsloven.

Det skete i forbindelse med et gaderæs i et industrikvarter nord for Ribe, hvor op mod 30 personer var samlet.

Men da politiet ankom til stedet, nåede de fleste at stikke af til fods og i deres biler.



Det oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Henrik Sønderskov.

Ifølge vagtchefen er de fem personer mænd i 20 års-alderen.