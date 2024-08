Festivalen, der skal sænke byens gennemsnitsalder, er en realitet - men hvad siger de unge?

De unge i Esbjerg skal ikke bare rejse til Roskilde Festival, Tinderbox og Smukfest.

De skal også have mulighed for at gå til festival i Esbjerg.

En slags kulturel charmeoffensiv, så de unge finder byen attraktiv.

Tidligere har Esbjerg Kommunes borgmester, Jesper Frost Rasmussen (Venstre), udtalt, at festivalen er "et blandt flere tiltag for at øge bosætningen i kommunen".

Erhvervsrådet Business Esbjerg har blandt andet givet et antal esbjergensere mulighed for at tage en ven under 35 år fra en anden kommune med gratis til festivalen.

En af dem, der fredag var til den nye festival, er Nicklas Knudsen, der bor og studerer i Esbjerg.

- Jeg tænker, at det er en god ting, at der bliver trukket lidt tilbage til Esbjerg igen, fordi der er mange, der flytter fra Esbjerg, siger Nicklas Knudsen.