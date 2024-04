Fik flåtoverført lidelse efter vandretur i sydjysk naturområde

Et nyt videnskabeligt studie viser, at seks personer inden for et meget afgrænset område af Danmark i løbet af de seneste to et halvt år har fået konstateret gigt som følge af borrelia.

Alle har gået i naturområdet Marbæk Plantage, der ligger lidt nord for Esbjerg, og er der blevet bidt af en flåt.

- Det er første gang, at vi ser så mange tilfælde af flåtoverført gigt. Det er meget overraskende og noget, som vi aldrig før har set i Danmark, siger Nanna Skaarup Andersen til TV 2.

Hun er afdelingslæge på Odense Universitetshospital, klinisk lektor på Syddansk Universitet og medforfatter til det videnskabelige studie.



TV 2 har været i kontakt med sammenslutningen af sygehuse i Esbjerg og Grindsted.

Her bekræfter man oplysningerne fra lægen og flåteksperten.