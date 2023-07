Parkeringsselskabet ParkZone forklarer, at båsene i baggården er markerede med vejsøm, men den forklaring køber Simon Ronge Holm Madsen ikke.

- Jeg holder skævt, så jeg vil gerne medgive, at det ikke er den pæneste parkering, men jeg vil ikke have en bøde for at holde uden for en bås, som ikke eksisterer, siger han.