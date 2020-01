Film på klingende sønderjysk vinder årets kulturpris

Det var en fuldstændig fyldt sal, der onsdag aften klappede den sønderjyske filminstruktør Frelle Petersen op på scenen i Musikhuset i Esbjerg.

Det skete, da han vandt JydskeVestkystens kulturpris 2020 for filmen "Onkel", der havde premiere i november sidste år.

- Jeg har det forrygende. Jeg kan jo slet ikke få armene ned over at vinde en kulturpris på min hjemegn. Det er en helt fantastisk følelse, og jeg er virkelig lykkeligt glad, sagde Frelle Petersen, da han kom ned fra scenen med en stor buket blomster i hånden og en check på 50.000 kroner.

Filmen "Onkel" udspiller sig på et sønderjysk landbrug, som bliver drevet af en ung kvinde og hendes onkel. Med skuespillernes klingende sønderjyske dialekt belyser den det dilemma, som mange oplever i deres ungdom: Skal jeg blive, hvor jeg er og ved det, jeg kender? Eller skal jeg rejse ud og forfølge mine drømme?

Filmen "Onkel" Onkel er en dansk spillefilm fra 2019. Filmen havde danmarkspremiere i Tønder den 8. november og er produceret for 3,5 millioner kroner med støtte fra Det Danske Filminstitut.

Den handler om den 27-årige kvinde Kris, der lever som landmand på en mindre gård i Sønderjylland. Gården ejes af hendes onkel - en surrogatfar, der efter et alvorligt slagtilfælde er halvinvalideret og dybt afhængig af sin niece.

Frelle Petersen, som selv er sønderjyde fra Stubbæk ved Aabenraa, brænder for at fortælle os historier om os selv, vores familiestrukturer og om hvad vores eget miljø gør ved os. I filmen lader han filmens to medvirkende, Jette Søndergaard og Peter H. Tygesen, spille niece og onkel, hvilket også er deres private familiære relation.

Filmen er optaget på Peter H. Tygesens egen slægtsgård Stenbjerggaard ved Tønder, hvor Frelle Petersen i øvrigt også foretog al sin research til filmen og skrev sit manuskript i en campingvogn bag den ene længe.

Filmen fik i november sidste år verdenspremiere og vandt oven i købet hovedprisen i Japan på Tokyo International Film Festival. Se mere

Fra international til lokal pris

Filminstruktøren har selv gjort det sidste, og har forladt hjemstavnen Aabenraa. Det har givet ham resulteret i anerkendelse langt ud over bygrænsen. I 2019 sikrede ’Onkel’ ham nemlig en international pris ved Tokyo International Film Festival, og nu kan han så føje en lokal pris til sit CV.

- Jeg tog mig lidt ekstra tid, da jeg kom på scenen i dag, for det er jo et stort øjeblik. Så det er noget, man virkelig har lyst til at nyde – og jeg kunne snakke sønderjysk på scenen. Det var jo fantastisk. Det kunne jeg ikke i Tokyo, siger 39-årige Frelle Petersen, der dog har meget svært ved at sammenligne JydskeVestkystens Kulturpris med en international pris i Tokyo.

- Det er to vidt forskellige priser. Men lige den her kulturpris betyder rigtig meget, fordi den viser, at det er vigtigt at lave den type film, som er så lokalt manifesteret, siger Frelle Petersen.

Med JydskeVestkystens kulturpris 2020 fulgte 50.000 kroner. Her overrækker chefredaktør Peter Orry prisen. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD

Det lokale sikrer sejren

Den lokale historie oplevede han selv, da han i tre måneder sad i en campingvogn ved en gård i Tønder og skrev manuskriptet til "Onkel". Det er lige præcist den gård, man kan se i filmen, og skuespillerne er så lokale, at de taler sønderjysk på en sådan måde, at filmen har været nødt til at blive tekstet for resten af Danmark.

JVs kulturpris Prisen gives for en indsats, der er i pagt med de bedste folkeligt-kulturelle traditioner i avisens udgivelsesområde. Prisen kan gives både til enkeltpersoner og til institutioner/foreninger, til såvel en udøvende kunstner som til en kreds af borgere, der tegner en del af det kulturelle billede på deres egn.

Alt det, er dommerkomiteen faldet pladask for.

- Det er en film, som er usædvanlig på alle måder. Dels har den et lavt budget, og så er den optaget med amatørskuespillere på rent sønderjysk, og så beskriver den et dilemma, som eksisterer i mange områder i Danmark, hvor unge skal tage stilling til, om de skal blive hos familien eller rejse ud og forfølge deres drømme. Det er højst aktuelt, siger Peter Orry, ansvarshavende chefredaktør ved Jysk Fynske Medier og formand for dommerkomiteen ved JydskeVestkystens Kulturpris.

For ham er filmen en meget værdig modtager af årets kulturpris, og den er også nomineret til flere Bodil- og Robertpriser.