Finalefeltet er nu indsnævret - her skal verdens højeste vindmøller testes

- Det kræver, at vindbranchen har gode rammevilkår for test og demonstration af fremtidens store havmøller, og derfor igangsætter vi nu en grundig undersøgelse af mulige placeringer for et nyt testcenter, skriver indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen i en pressemeddelelse.

De højeste i verden

Lige nu er der to testcentre for vindmøller i Danmark. Det er Østerild i Thisted og Høvsøre i Lemvig. De to er henholdsvis 10 og 20 år gamle og blev begge udvidet i 2018.

De rummer i alt 16 pladser: Ni ved Østerild og syv ved Høvsøre.