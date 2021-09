Fire fik fængselstraf for organiseret narkohandel

De fire mænd blev anholdt kort før jul sidste år, hvor politiet slog til mod salg af en større mængde kokain og hash fra en lejlighed i Tjæreborgområdet.

To udenlandske mænd blev idømt et længere ophold i et dansk fængsel.

En 25-årig mand fra Bosnien-Hercegovina blev tirsdag ved en domsmandsret ved Retten i Esbjerg idømt et år og ni måneders fængsel og udvist med et indrejseforbud i seks år.

En 23-årig tyrkisk mand og en 23-årig dansk mand blev begge straffet med et år og seks måneders fængsel. Den tyrkiske mand fik desuden en advarsel om udvisning.

Sagens femte tiltalte, en 25-årig mand fra Congo blev idømt 60 dages fængsel for medvirken til det organiserede salg samt et andet forhold vedrørende salg af narkotika. Han blev ligeledes idømt en advarsel om udvisning.



Den 23-årige danske statsborger har under sagen delvist erkendt salg, mens de tre øvrige har nægtet sig skyldige.



De fire nu dømte blev anholdt den 16. december 2020 og har været varetægtsfængslet siden.

Samtlige dømte udbad sig betænkningstid til at overveje anke af dommen.