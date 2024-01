Politiet skriver, at en 39-årig mand fik et års fængsel og en advarsel om udvisning, mens en 29-årig mand fik et års fængsel for overfaldet og for at have haft en kniv med til stedet. Begge blev varetægtsfængslet efter dommen.



En 25-årig mand og en 32-årig mand blev begge idømt ni måneders fængsel og løsladt indtil afsoning. Den femte tiltalte, en 37-årig mand, blev frifundet, da retten ikke fandt, at den tiltalte kunne genkendes på overvågningsvideo fra stedet.

Den 25-årige og den 39-årige mand udbad sig betænkningstid i forhold til anke, mens de to andre modtog dommen.

De oplyser samtidig, at de forsat leder efter yderligere to mistænkte i sagen; Jasar Beganovic, samt en endnu uidentificeret person.