Fire spor er nu åbnet på befærdet strækning

Rute 11 i Ribe er den mest belastede strækning på hele rute 11 syd for Esbjergmotorvejen. Gennem Ribe er rute 11 fra nord for Industrivej til og med rundkørslen ved Plantagevej nu udbygget fra to til fire spor.

Først blev vejen udbygget med et ekstra spor i vejens vestlige side, og siden marts 2020 har trafikanterne kunnet køre her, og op til weekenden nu er de to spor i vejens østlige retning taget i brug.