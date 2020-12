Fiskere: Brexit-aftale er en katastrofe

- Prisen er katastrofal høj for danske fiskeri. Vi efterlyser politisk handling.

Så kontant beskriver formandskabet i Danmarks Fiskeriforening den brexitaftale, som juleaftensdag blev aftalt mellem EU og England.

Med virkning allerede fra første januar skal danske fiskere opgive en fjerdedel af de fiskekvoter, som de hidtil har fanget i den britiske del af Nordsøen.

Aftalen vil koste de danske fiskere dyrt. Normalt henter de op mod 40 procent af deres fangster og 30 procent af deres omsætning i britisk farvand.

Fra nytår skal de afgive fiskekvoter til en værdi af i omegnen af 1,5 milliarder kroner.

Katastrofe



Ordet katastrofe kommer fra formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen. Det har han sagt til Fiskeritidende, og heller ikke formanden for Sydvestjysk Fiskeriforening, Jesper Juul Larsen, lægger fingre imellem. Han siger til TV SYD:

- Det er noget nær det værste, det her. Det er blevet så dyrt. Det kan endda være, vi er ude i noget ekspropriation, fordi fiskernes grundlag for at fiske er taget fra dem, siger Jesper Juul Larsen og fortsætter:

- Et skipper i Danmark har jo tilpasset sit fartøj til kvoterne i lige netop hans fiskeri, så hvis man lige pludselig tager 10-15 procent af det grundlag væk, så er han virkelig på den.

Politisk hjælp



- Vi håber, at vi får lavet et brexit-taskforce, som går ind og kigger på disse problemer, så vi kan få det her løst på en ordentlig måde, siger Jesper Juul Larsen, som ud over at være formand for Sydvestjysk Fiskeriforening med hovedsæde i Esbjerg også er næstformand i Danmarks Fiskeriforening.

De to forventer, at fiskere langs Vestkysten vil miste deres levebrød.

- Det er et hårdt slag mod Danmark og Vestjylland, og vi opfordrer til politisk handling nu. Vi har brug for, at politikerne sikrer arbejdspladserne i det danske fiskeri, siger de to fiskeriformænd.

Oprørt hav



EU-parlamentariker for Venstre, Asger Christensen, fra Jordrup ved Kolding, er enig med de to fiskeriformænd i, at brexit-aftalen gør havet oprørt for de danske fiskere.

- Det er en meget alvorlig aftale, siger EU-parlamentarikeren. Han opfordrer regeringen Mette Frederiksen til at træde til med hjælp til fiskerne, mens han vil gøre det samme i EU.

- Jeg vil med al den kraft, jeg kan, slås for de danske fiskere i EU- Parlamentet. Snart skal vi internt i Europa fordele de fiskekvoter, der er forhandlet igennem i brexitaftalen. Her vil jeg kæmpe for, at så stor en mængde som overhovedet mulig kommer til de danske fiskere.

Hvordan?

- Jeg sidder lige ved siden af Venstres Søren Gade, som har sæde i EUs fiskeriudvalg. Og selv sidder jeg i parlamentets politiske gruppe, Renew Europe. Der vil jeg gøre min indflydelse gældende, siger Asger Christensen.

Sydvestjysk Fiskeriforening har 26 fartøjer registeret. De lander ikke deres fisk i Esbjerg, men i fiskerihavnene længere oppe ad Vestkysten.