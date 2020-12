Fiskere til minister: Giv os lov til at fange østers og muslinger igen

- Det vil bryde principperne

Knap så begejstret for ideen er de grønne organisationer, biologer og andre, der er bekymrede over, hvad det vil betyde for naturen i Vadehavet, som er klassificeret som et Natura2000-område. Altså et særligt beskyttet område. NGO-rådgiver i Den Trilaterale Vadehavsbestyrelse, Marco Brodde, Fanø, siger:

- Vadehavet er et naturområde først og fremmest. At betragte det som et erhvervsområde vil være et brud med de principper, som vi gennem 30-40 års fælles arbejde er blevet enige med hollænderne og tyskerne om.