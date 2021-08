Flere biler involveret i uheld: Varevogn er kørt ind i bygning

I Esbjerg var der her til eftermiddag et færdselsuheld på Storegade i Esbjerg mellem Grundtvigs Allé og Ringen.

Fire biler var involveret, herunder en varevogn der var kørt ind i en bygningsfacade. Det er endnu usikkert, om bygningen har taget skade, men man har stillet en 'soldat' ind i huset for en sikkerheds skyld.

En soldat er en stor møtrik med et gevind, man kan skrue op imod for eksempel et loft, for at understøtte fundamentet.

En enkelt af de involverede er kørt til kontrol på sygehuset, men politiet melder ikke om betydelige personskader.

Det er fra cirka klokken 16 i dag igen åbnet for trafikken på Storegade i Esbjerg.