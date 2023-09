- Er din stue et udstillingsvindue? Gør det ikke nemt for tyven at spotte, om det kan betale sig at begå indbrud. Husk at lægge tablets og andre værdigenstande væk, når du ikke er hjemme.



- Lidt opvask i køkkenet, legetøj i haven og vasketøj på snoren er med til at skabe indtrykket af, at der er nogen hjemme – også selvom du måske er på ferie.



- Rigtig mange gemmer smykkerne i soveværelset eller på badeværelset. Det ved tyven, når han bryder ind. Find derfor et nyt opbevaringssted allerede i dag!



- Alle handymænd med respekt for sig selv har værktøj og andre redskaber derhjemme, men husk at låse redskabsskuret eller garagen af, så tingene ikke ender i hånden på en tyv, der brækker en altandør op eller knuser en rude for at komme ind.



- Ser du noget mistænkeligt i kvarteret, så del først og fremmest din viden og iagttagelser på Nabohjælps-appen. Opdager du, at der er et indbrud i gang, så kontakt omgående politiet på 1-1-2.

- Har der været indbrud i kvarteret, og har du set noget mistænkeligt i området i samme tidsrum, som indbruddet fandt sted, så giv oplysningerne videre til politiet på 1-1-4. Del også din viden i Nabohjælps-appen og gør opmærksom på, at du har givet politiet informationen.

Kilde: politi.dk