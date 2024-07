Flere målfester i fredagens kampe

Fanebærer før OL-åbning: Det er en kæmpe ære

Om lidt ske det: sejleren – og OL-guldvinder i 2021 – Anne-Marie Rindom fra Horsens er fanebærer, når OL-åbningsceremonien går i gang i Paris.

Hun kommer til at gå i spidsen for den danske OL-delegation sammen med håndboldlandsholdsspilleren, Niklas Landin.

- Jeg er beæret over at få lov og over at blive valgt til det. Det er et lillebitte nåleøje at komme igennem – og det er også et ansvar at gå forrest, siger Anne-Marie Rindom.

- At jeg har fået lov til at bære fanen sammen med Niklas Landin, er megafedt, fordi vi begge to står inde for at være nogle gode rollemodeller for de mange, som ikke har været med før, siger hun.

Åbningsceremonien går i gang klokken 19.30.