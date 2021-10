Flere og flere unge tages i narkokørsel: Nu skal far og mor på banen

Tallene for narkokørsel er højere end nogensinde før.

I 2020 blev 1.460 personer sigtet for narkokørsel i Syd- og Sønderjyllands Politikreds. Året før var tallet 1.275 personer. Til sammenligning tæller spritkørsel i de to år i alt 978 sigtelser.

Undersøgelser viser ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi, at risikoen for et færdselsuheld stiger op til tre gange, hvis en person har hash i blodet, og op til 10 gange, hvis personen har kokain i blodet. Endeligt er risikoen op til 200 gange større for færdselsuheld, hvis personen har en kombination af stoffer og alkohol i blodet.