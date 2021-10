Fodboldhold tabte alle deres kampe - nu rykker de op i Serie 5

Med lukningen af Serie 6 er det et farvel til rækken, der gennem mange år har haft status som den ultimative hyggefodboldrække, hvor tredje halvleg ofte har været både den vigtigste og den længste.





Skal være sjovt

Sådan er det også i Esbjerg Eagles, der i 2017 netop blev stiftet med det formål, at det skal være hyggeligt og sjovt at spille fodbold.

- Det startede som en Facebookgruppe, hvor vi aftalte at mødes og spille noget fodbold i weekenderne. Men så besluttede vi os for at starte en helt ny klub op.

I dag har klubben mellem 35 og 40 medlemmer og egen hovedsponsor. Det er naturligvis et af de lokale værtshuse.

- Vi er en god blanding af spillere fra 18 til 40 år. Nogle har aldrig spillet fodbold før, og andre har holdt en pause på 10-15 år. Men der er plads til alle, siger Thomas Madsen.