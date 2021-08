Før var der ild på toilettet - tirsdag kommer dronningen på besøg

I 2016 var 98 procent af eleverne på skolen tosproget, men fem år senere er andelen faldet til 65 procent af eleverne. En af de elever, som har været på skolen hele sin foleskoletid, er Fahma Aden Shek Ahmed Muhumed. Hun er begejstret for udviklingen på skolen, og tirsdag skal hun fortælle dronningen om forandringerne.

- Før i tiden plejede vi ikke at have sådan et ry, men nu er alle vilde med Bakkeskolen, og det synes jeg er fedt, siger hun.

De nye, gode resultater vil pædagogiske leder på skolen Christian Høj Varming også gerne vise frem.



- Vi vil gerne fortælle historien om, at vi i fællesskab har gjort det umulige. Jeg synes, vi har opnået nogle rigtige gode resultater, som vi er stolte af. Det vil vi gerne vise dronningen, og vi vil gerne have, at hun mærker den energi og begejstring, som er på skolen, siger han.