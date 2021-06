Først frygt. Så lettelse. Nyfødt sæl basker livligt på museum

Den er god nok. Pebbles er blevet mor.

- Vi blev først ret forskrækkede, for vandet var fyldt med blod, men så fik vi øje på sælungen og blev meget lettet, fortæller direktør på Fiskeri- og Søfartsmuseet, Merete Jankowski.

Pebbles har nemlig tidligere været fået en dødfødt unge, så nervøsiteten var stor.

- Men nu er den blevet undersøgt, og den er fin og levedygtig. I de næste uger dier den hos moderen - mælk der er meget fed og får den til at tage hurtigt på i vægt - og derefter skal den så småt til at vænne sig til at spise fisk, fortæller Merete Jankowski.