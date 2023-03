Først jurister og læger - nu vil Esbjerg også uddanne psykologer

- Sammen med det stærke forventede optag på jurastudiet og den meget populære kandidatgrad i medicin viser vi her, at vi i Esbjerg har fundet en model for, hvordan vi kan samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om at tiltrække nye uddannelser til området.

- Det ser ud til, at vi har fundet formlen på et gyldent nytænkende uddannelseskoncept, der uden vestjysk beskedenhed tænker trivsel, kvalitet, teknologi og erhvervslivet sammen i en uddannelsespakke til fremtiden – og vi glæder os meget til at komme i arbejdstøjet, udtaler Lone Saaby, direktør i Education Esbjerg.

Education Esbjerg er en forening, der skal gøre Esbjerg til en mere attraktiv studieby, og som er finansieret af medlemmerne, erhvervslivet og kommunen.