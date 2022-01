Først sagde ministeren nej - men nu kommer ny uddannelse alligevel til byen

Skal løse rekrutteringsproblem på Vestkysten

Professionsbacheloruddannelsen i finans er især efterspurgt hos banker og revisionsfirmaer i Esbjerg-området. De har hidtil haft svært ved at rekruttere nye medarbejdere med uddannelsen.

- Det er rigtig svært for virksomhederne at lokke folk til Esbjerg. Uddannelsen som professionsbachelor i finans findes i dag i Kolding, men dem kan de heller ikke få til Esbjerg, fortæller Søren Haahr Jensen.

Uddybende dokumentation gjorde udslaget

Uddannelses- og forskningsminister skriver i en pressemeddelelse, at det er lykkedes at overbevise ham om, at der er brug for uddannelsen i Esbjerg, fordi de har sendt yderligere dokumentation.

- EA SydVest har arbejdet godt med at dokumentere behovet for finansuddannelsen i Esbjerg. Der er blandt andet kommet støtteerklæringer fra flere store arbejdsgivere i finanssektoren, der har behov for arbejdskraft, og flere lokale virksomheder har forpligtet sig på at levere praktikpladser til de studerende, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.